Lima: ciudadano denuncia que fue afiliado a partido político sin su autorización

Luis Ibarra Guevara denunció a través del Rotafono de RPP que ha sido afiliado sin su consentimiento en el partido político País para Todos.

El ciudadano ingresó su DNI a la página de consulta de afiliación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y se dio con la sorpresa de que está inscrito en ese partido.

Según la información que figura en el portal web del JNE, la organización política presentó la solicitud de afiliación de Luis Ibarra el 5 de diciembre de 2023 y el 13 de ese mes lo incluyó como miembro del padrón de afiliados.

Luis Ibarra expresó su molestia porque desconocidos han tomado sus datos personales para afiliarlo al mencionado partido político. “Yo no he dado mi consentimiento ni he firmado nada”, indicó.

Además, reveló que la organización política Lima para Todos, que no está no inscrita, intentó afiliar a su madre Celia Guevara Carranza en abril del 2010.