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Lima: compran malla de titanio y válvula para albañil, pero piden cama para operarlo de la cabeza

Rotafono de RPP | La familia solicita al Ministerio de Salud que se gestione una cama en el Hospital Dos de Mayo de Lima para que puedan internar a Víctor Lipa, natural de la ciudad de Tingo María, se realicen los exámenes y procedan con la cirugía.
| | Laura Urbina Saldaña
Víctor Lipa sufrió graves daños en la cabeza tras caer de un tercer piso cuando trabaja en la construcción en Tingo María.

Víctor Lipa sufrió graves daños en la cabeza tras caer de un tercer piso cuando trabaja en la construcción en Tingo María. | Fuente: Rotafono

Rocío Lipa confirmó que el Hospital Nacional Dos de Mayo del Ministerio de Salud, en Lima, compró la malla de titanio y la válvula que necesita su hermano Víctor Andrés Lipa León, de 41 años, para que los médicos puedan operarlo, luego de que pidiera ayuda a través del Rotafono de RPP. Sin embargo, ahora solo falta una cama para que lo operen. 

“Buenos días, RPP, primeramente, dando gracias a Dios por las buenas noticias que hay. En logística y farmacia del Hospital Dos de Mayo nos confirmaron que ya compraron la malla y la válvula de mi hermano; es una alegría para nosotros como familia”, expresó contenta.

Rocío Lipa comentó que, en junio del 2024, su hermanó sufrió un traumatismo craneal severo tras caer de un tercer piso cuando trabaja en la construcción de una vivienda en Tingo María, región Huánuco.

Tras dos operaciones y durante las terapias, se descubrió que la malla de titanio que le colocaron en su cabeza había sobresalido a través de la piel en la parte de la espalda, por lo que fue referido al Hospital Dos de Mayo, en Lima, para que le operen con la finalidad de retirarle la malla antigua y colocarle una nueva.  

Falta una cama para concretar operación

Sin embargo, la familia ahora solicita que se gestione una cama en el Hospital Dos de Mayo para que puedan internar a Víctor Andrés Lipa y se realicen los exámenes prequirúrgicos, a fin de proceder con la cirugía.

“Lo que solicito ahorita, por favor, es una cama para que mi hermano se hospitalice, le hagan los exámenes necesarios y se proceda a su próxima operación. Es un riesgo que mi hermano esté con esa herida expuesta en la parte de atrás de la cabeza, porque cualquier infección podría llegar directamente al cerebro”, pidió.  

Rocío Lipa dijo que el último miércoles pudo viajar de Tingo María a Lima con su hermano Víctor Andrés, gracias a la colaboración de sus amistades, pero en el Hospital Dos de Mayo le indican que por el momento no hay una disponible.

“Somos de provincia y nos alojamos en un hospedaje, lo cual implica gastos diarios de comida, pasajes y estadía. Estamos aquí gracias a la colaboración de mis amistades.  Estamos en espera de ocupar una cama lo más urgente posible para que el viaje y el gasto no sean en vano”, acotó.

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