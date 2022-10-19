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Lima: dan tratamiento con inmunoglobulina a menor con leucemia tras pedido de ayuda

Rotafono de RPP | Buena noticia. Padre de familia expresó su agradecimiento, luego de que el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima, obtuviera el medicamento y diera tratamiento a un adolescente de Chorrillos.
| | Laura Urbina Saldaña

"Ya mi hijo se encuentra recibiendo su inmunoglobulina”, afirmó el padre de familia. | Fuente: Difusión

Un menor de 17 años, diagnosticado con leucemia, recibió su tratamiento con inmunoglobulina en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, situado en el distrito limeño de Jesús María, luego de que su padre Luis Torres pidiera ayuda a través del Rotafono de RPP.  

El padre de familia agradeció que los funcionarios de EsSalud escucharan su clamor, ya que su hijo no recibía su tratamiento desde el 7 de junio debido a la falta del medicamento.

"Quiero agradecerle de todo corazón haber atendido mi caso. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por darle el seguimiento. Estamos muy agradecidos”, expresó.

Don Luis Torres informó que, tras la difusión del caso en el Rotafono de RPP, personal de EsSalud se puso en contacto con él para indicarle que harían las gestiones para entregar el medicamento lo más pronto posible.

Tras las gestiones de las autoridades, el paciente de 17 años fue citado esta tarde en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, donde recibió su tratamiento. "Ya mi hijo se encuentra recibiendo su inmunoglobulina”, afirmó.

Luis Torres recurrió angustiado al Rotafono de RPP el último jueves, pues le preocupaba que la salud de su hijo se complicara ante la falta de inmunoglobulina. Ahora se encuentra aliviado tras el apoyo recibido. 

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