Lima: joven con cáncer al riñón izquierdo denuncia suspensión de su quimioterapia por falta de ampollas en EsSalud

Julissa Gonzáles Ramírez, de 28 años, paciente con cáncer al riñón izquierdo, se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que no puede continuar con su tratamiento en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, en Lima, debido a que no cuentan con la ampolla ifosfamida, un fármaco esencial para completar su cuarto ciclo de quimioterapia.

Julissa, psicóloga de profesión, quien se mudó de la región San Martín a Lima, para cumplir con sus citas médicas y tratamiento, expresó su preocupación y frustración, ya que se ha suspendido su cuatro ciclo de quimioterapia hace dos semanas ante la falta del medicamento.

“Tengo seis ciclos de quimioterapia, estoy esperando el cuarto ciclo, pero no me llaman porque les falta una medicina. El tratamiento es cada 21 días, ya son dos semanas y aún no llega la medicina que me deben poner, que es la ifosfamida”, explicó.

La paciente averiguó en la farmacia del Hospital Guillermo Almenara y ahí le informaron que el medicamento llegará el 20 de julio aproximadamente.

“Yo tuve que hacer mi cambio de residencia solo para que sea más rápido los trámites, y me organicé para vivir solo seis meses acá en la ciudad de Lima y realmente frustra toda esta situación. No voy a esperar hasta el 20 de julio para continuar con el cuarto ciclo de terapia”, expresó con angustia.