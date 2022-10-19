menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Lima: joven con cáncer al riñón izquierdo denuncia suspensión de su quimioterapia por falta de ampollas en EsSalud

Rotafono de RPP | Julissa Gonzáles, natural de la región San Martín, reporta desabastecimiento de la ampolla ifosfamida, un fármaco esencial para completar su cuarto ciclo de quimioterapia en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, en Lima.
| | Laura Urbina Saldaña

"El tratamiento es cada 21 días, ya son dos semanas y aún no llega la medicina que me deben poner", dijo Julissa Gonzáles.

Julissa Gonzáles Ramírez, de 28 años, paciente con cáncer al riñón izquierdo, se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que no puede continuar con su tratamiento en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, en Lima, debido a que no cuentan con la ampolla ifosfamida, un fármaco esencial para completar su cuarto ciclo de quimioterapia.

Julissa, psicóloga de profesión, quien se mudó de la región San Martín a Lima, para cumplir con sus citas médicas y tratamiento, expresó su preocupación y frustración, ya que se ha suspendido su cuatro ciclo de quimioterapia hace dos semanas ante la falta del medicamento.

“Tengo seis ciclos de quimioterapia, estoy esperando el cuarto ciclo, pero no me llaman porque les falta una medicina. El tratamiento es cada 21 días, ya son dos semanas y aún no llega la medicina que me deben poner, que es la ifosfamida”, explicó.

La paciente averiguó en la farmacia del Hospital Guillermo Almenara y ahí le informaron que el medicamento llegará el 20 de julio aproximadamente. 

“Yo tuve que hacer mi cambio de residencia solo para que sea más rápido los trámites, y me organicé para vivir solo seis meses acá en la ciudad de Lima y realmente frustra toda esta situación. No voy a esperar hasta el 20 de julio para continuar con el cuarto ciclo de terapia”, expresó con angustia. 

Hace un llamado a los funcionarios de EsSalud 

La joven dijo que ante la falta de atención deberá costear la compra de las quince ampollas e internarse en un establecimiento ante el riesgo de agravarse su salud. 

Julissa Gonzáles hace un llamado a la Presidencia Ejecutiva de EsSalud y a la Dirección del Hospital Guillermo Almenara para que se resuelva el desabastecimiento de la ampolla ifosfamida, ya que ella y varios pacientes la necesitan para continuar con las quimioterapias. 

“¿Hasta cuándo permitirán que los pacientes suframos por sus fallas administrativas? Exijo el reembolso inmediato de mi dinero y que detengan este abuso”, manifestó.

Te recomendamos
Ayacucho: mecánico quemado necesita ser trasladado al Hospital Arzobispo Loayza en Lima

Ayacucho: mecánico quemado necesita ser trasladado al Hospital Arzobispo Loayza en Lima

 Trasladan a bebé con una enfermedad cardíaca de Puno al INSN San Borja en Lima

Trasladan a bebé con una enfermedad cardíaca de Puno al INSN San Borja en Lima

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Joven con cáncer Falta ampolla contra el cáncer Rotafono Hospital Guillermo Almenara de EsSalud Lima San Martín
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
La Libertad: piden trasladar a Lima a adulto mayor que se quemó en incendio forestal

La Libertad: piden trasladar a Lima a adulto mayor que se quemó en incendio forestal

 Ayacucho: mecánico quemado necesita ser trasladado al Hospital Arzobispo Loayza en Lima

Ayacucho: mecánico quemado necesita ser trasladado al Hospital Arzobispo Loayza en Lima

 Trasladan a bebé con una enfermedad cardíaca de Puno al INSN San Borja en Lima

Trasladan a bebé con una enfermedad cardíaca de Puno al INSN San Borja en Lima

 Callao: recogen basura y colocan contenedor en frontis de colegio tras pedido de ayuda de docente

Callao: recogen basura y colocan contenedor en frontis de colegio tras pedido de ayuda de docente
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot