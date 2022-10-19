Lima: madre con lesión en el cerebro necesita ser trasladada al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

Carlos Palla se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar el urgente traslado de su esposa Vanessa Herrera Dulanto, de 27 años, del Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, en Lima, para tratar una lesión cerebral compleja.

Carlos pide ayuda al Ministerio de Salud para que refieran a su esposa, quien se encuentra en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Santa Rosa desde el último domingo, luego de que sufriera dolor de cabeza, vómitos y alteraciones en el habla.

“Tengo a mi esposa Vanessa Herrera Dulanto en UCI del Hospital Santa Rosa en Pueblo Libre y tiene que ser trasladada al “Hospital Mogrovejo”, pero no hay cama, estamos buscando intensamente y no obtenemos respuesta”, dijo.

La familia busca una cama disponible en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, conocido como Mogrovejo, para salvar la vida de Vanessa, ya que el Hospital Santa Rosa carece del equipo necesario para brindarle un diagnóstico preciso y el tratamiento adecuado.

El hospital actual ha gestionado la transferencia hace dos días, pero la falta de una cama impide que la madre de familia, quien reside en el distrito limeño de San Miguel, reciba la atención neurológica que requiere.