Lima: madre logró que su bebé recién nacida con mal al corazón sea trasladada al INSN de San Borja

Eleana Duben Paz se encuentra contenta y más tranquila luego de que su hija de 16 días de nacida, con una enfermedad al corazón, fuera trasladada desde el Hospital Cayetano Heredia al Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja, en Lima.



Después de que pidiera ayuda a través del Rotafono de RPP, Eleana contó que su niña fue trasladada al Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja, la noche del domingo 15 de marzo, ya que necesita una operación al corazón, al detectársele una cardiopatía cianótica, mal congénito que afecta la capacidad del corazón para bombear sangre oxigenada al cuerpo.

"Quería agradecerles al Rotafono de RPP por ayudarme por la gestión en difundir mi información, el día de ayer, mi bebé fue trasladada al Hospital de San Borja, ya se encuentra estable. Me indicaron que van hacerle exámenes para poder operarla", afirmó Elenana Duben.