menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Lima: madre logró que su bebé recién nacida con mal al corazón sea trasladada al INSN de San Borja

Rotafono de RPP | Tras la difusión del caso, Eleana Duben afirmó que su hija de 16 días de nacida pasará por diversos exámenes para ser operada en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja, en Lima.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
La recién nacida fue trasladada al Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) – San Borja, la noche del domingo 15 de mayo.

La recién nacida fue trasladada al Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) – San Borja, la noche del domingo 15 de mayo.

Eleana Duben Paz se encuentra contenta y más tranquila luego de que su hija de 16 días de nacida, con una enfermedad al corazón, fuera trasladada desde el Hospital Cayetano Heredia al Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja, en Lima. 

Después de que pidiera ayuda a través del Rotafono de RPP, Eleana contó que su niña fue trasladada al Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) San Borja, la noche del domingo 15 de marzo, ya que necesita una operación al corazón, al detectársele una cardiopatía cianótica, mal congénito que afecta la capacidad del corazón para bombear sangre oxigenada al cuerpo. 

"Quería agradecerles al Rotafono de RPP por ayudarme por la gestión en difundir mi información, el día de ayer, mi bebé fue trasladada al Hospital de San Borja, ya se encuentra estable. Me indicaron que van hacerle exámenes para poder operarla", afirmó Elenana Duben. 

Te recomendamos
Áncash: cuarenta docentes no pueden llegar a colegios por bloqueo de carretera tras lluvias intensas

Áncash: cuarenta docentes no pueden llegar a colegios por bloqueo de carretera tras lluvias intensas

 Olivos: familia busca a perrita Chelsea que desapareció hace cinco días

Olivos: familia busca a perrita Chelsea que desapareció hace cinco días

¿Por qué era tan importante trasladar a la recién nacida?

Eleana Duben dio a luz el pasado 8 de marzo por cesárea. Su bebé fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) tras detectársele una cardiopatía cianótica y transposición de grandes vasos, una afección cardíaca grave y poco común en la que las dos arterias principales que salen del corazón están intercambiadas. 

Con el paso de los días, la bebé fue empeorando y la familia temía que su estado de salud se agrave. La menor necesita una operación llamada switch arterial, que es el procedimiento de elección para corregir la transposición de grandes arterias en recién nacidos.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Hospital INSN de San Borja Rotafono RPP Trasladan a bebé al INSN San Borja
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Reportan desabastecimiento de medicamento para quimioterapias en el hospital Rebagliati

Reportan desabastecimiento de medicamento para quimioterapias en el hospital Rebagliati

 El Agustino: albañil con grave lesión en la columna pide ayuda para seguir con terapia física

El Agustino: albañil con grave lesión en la columna pide ayuda para seguir con terapia física

 Ayacucho: colegio Basilio Auqui fue declarado en emergencia hace siete años tras huaicos y padres piden su reconstrucción [VIDEO]

Ayacucho: colegio Basilio Auqui fue declarado en emergencia hace siete años tras huaicos y padres piden su reconstrucción [VIDEO]

 Chiclayo: obra paralizada de colegio obliga a que 160 niños estudien en condiciones precarias

Chiclayo: obra paralizada de colegio obliga a que 160 niños estudien en condiciones precarias
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot