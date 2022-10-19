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Madre pide ayuda para trasladar a su bebé recién nacida, quien requiere operación en el INSN de San Borja

Rotafono de RPP | Eleana Duben dio a luz el pasado 8 de marzo por cesárea. Su bebé fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) tras detectársele una cardiopatía cianótica y transposición de grandes vasos.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Eleana hace un llamado a las autoridades de salud para que puedan trasladar a la menor.

Eleana hace un llamado a las autoridades de salud para que puedan trasladar a la menor.

Eleana Andrea Duben Paz se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su bebé recién nacida, de iniciales S.R.D., quien necesita ser trasladada de urgencia desde el Hospital Cayetano Heredia, del Ministerio de Salud, al Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) – San Borja, debido a que requiere una operación para corregir la transposición de grandes arterias.

Eleana Duben dio a luz el pasado 8 de marzo por cesárea. Su bebé fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) tras detectársele una cardiopatía cianótica y transposición de grandes vasos.

La madre indicó que, en un primer momento, ya había fecha de traslado para su bebé el pasado 12 de marzo; sin embargo, su hija logró estabilizarse y se dio prioridad a otro bebé con pronóstico más grave que estaba a la espera de una cama.

No obstante, con el paso de los días su bebé fue empeorando y la familia teme que su estado de salud se agrave. La menor necesita una operación llamada switch arterial, que es el procedimiento de elección para corregir la transposición de grandes arterias en recién nacidos.

“El día de hoy mi bebé ya no se encuentra estable. Incluso ahora tiene hipertensión pulmonar adicional a la cardiopatía; se está poniendo morada y todavía no tenemos respuesta del hospital San Borja”, afirmó Eleana.

Finalmente, Eleana hizo un llamado a las autoridades de salud para que puedan trasladar a la menor y sea intervenida quirúrgicamente para salvar su vida.

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