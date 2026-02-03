menu
Lima: niña de 10 años con leucemia pudo acceder a su medicamento

Rotafono de RPP | El Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud entregó pastillas a paciente con leucemia, luego de que su madre pidiera ayuda. “Con esto mi pequeña puede continuar tranquila con su tratamiento oncológico contra el cáncer”, expresó la mamá.
| | Laura Urbina Saldaña
La madre de familia dijo que su pequeña Valeska podrá seguir con su tratamiento.

La madre de familia dijo que su pequeña Valeska podrá seguir con su tratamiento. | Fuente: Rotafono

Una niña de 10 años, quien padece de leucemia linfoblástica aguda, ya recibió las pastillas Mercaptopurina que necesitaba para continuar con su tratamiento, luego de que su madre Susan López reportara el desabastecimiento del medicamento en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima.

Después de que el caso se difundiera en el Rotafono de RPP, la madre de familia confirmó que el personal de EsSalud, le informó que debía a recoger el medicamento que tanto necesitaba la paciente oncológica.

“Ayer se comunicó conmigo personal del área de farmacia del hospital y me informó que las pastillas ya habían llegado, pues con esto mi pequeña puede continuar tranquila con su tratamiento oncológico contra el cáncer”, relató.

Susan López agradeció que su clamor haya sido escuchado por los funcionarios de EsSalud, ya que ahora su pequeña Valeska podrá seguir con su tratamiento. Además, expresó su gratitud con el Rotafono de RPP por servir como puente de comunicación y visibilizar una carencia que ponía en peligro la vida de la hija.

“Creo también firmemente que la atención que ha recibido tan rápida de parte del hospital se debe a equipos como ustedes que nos permiten y nos ayudan a que estas situaciones no sigan sucediendo. No se puede poner en riesgo a toda una población infantil en el Perú, que lo único que está haciendo es luchar para continuar día a día, para vivir. Muchas gracias”, expresó emocionada.

La madre de familia estaba preocupada, ya que la menor no recibía las tabletas desde el 15 de enero y cada vez que acudió a farmacia le indicaban que las pastillas se encontraban agotadas.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

