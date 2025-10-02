Lima: niños con cáncer ya reciben medicamento tras pedido de ayuda

Tres menores, dos de ellos con cáncer, que habían sido sometidos al trasplante de médula ósea, en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, ya están recibiendo el medicamento llamado Foscarnet, esencial para combatir un virus que afecta el organismo de los pacientes debido a su condición de salud, luego de que el caso fuera difundido en el Rotafono de RPP.

Zulema Tomas Gonzales, directora general del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, compartió la buena noticia y agradeció la colaboración entre su institución, el Ministerio de Salud y el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud por asegurar la transferencia de este antiviral.

“Quiero señalar y agradecer a RPP por permitirnos dar una buena noticia, en la cual nuestros niños que en este momento se encuentran trasplantados de médula ósea ya están recibiendo el medicamento Foscarnet. Gracias a la gestión tanto del Instituto Nacional del Niño de San Borja con el Ministerio de Salud y del Hospital Rebagliati de EsSalud, hemos podido hacer casualmente una transferencia de este medicamento para que nuestros niños reciban como se debe para el tratamiento del cáncer”, dijo la funcionaria.