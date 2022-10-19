Loreto: pobladores advierten que puente está a punto de caer en el distrito de Belén

César Tuesta se comunicó con el Rotafono de RPP, para advertir que el puente ubicado en el anexo de Santa Martha, distrito de Belén, provincia de Maynas (región Loreto) está a punto de colapsar y temen que pueda haber una tragedia.

El hombre indicó que el deterioro del puente empezó hace un par de años, por lo que ya han trasladado su preocupación al alcalde, que -dijo- les respondió que no hay presupuesto para ello.

“Este puente tiene cien metros de largo, cruza a esta quebrada, pero (el puente) bien desnivelado. Esto va a caer justo en el paso del río. Podrido están, este es un puente que une a seis caseríos: Dos de Mayo, Jerusalén, Santa Martha, Carococha, San Pedro y Nueva Amazonía”, afirmó.