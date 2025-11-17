menu
Los Olivos: familia busca a hombre de 68 años que llegó a Lima para tratar complicación médica

Rotafono de RPP | El señor Palermo Jiménez, natural de Piura, se perdió en el asentamiento humano Juan Pablo, en Los Olivos. Él vestía una casaca azul, camisa celeste, zapatos de vestir negros y un pantalón jeans azul.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Palermo Jiménez tiene 68 años, mide 1.70 metros, de contextura delgada, nariz recta, ojos y cabellos de color castaño oscuro.

Palermo Jiménez tiene 68 años, mide 1.70 metros, de contextura delgada, nariz recta, ojos y cabellos de color castaño oscuro.

Palermo Jiménez Vicente, un adulto mayor, de 66 años, quien sufre una infección parasitaria, se encuentra desaparecido desde el viernes 14 de noviembre en el distrito limeño de Los Olivos. Su familia se encuentra preocupada y pide ayuda a través del Rotafono de RPP, ya que viajó de Piura a Lima para acudir a una consulta médica. 

Nelson Jiménez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que su padre Palermo Jiménez, natural de Piura, se perdió a las 8 de la mañana, luego de que saliera de la casa de su hermano, situada en el asentamiento humano Juan Pablo. 

Detalló que su padre llegó a Lima para atenderse en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas Perú debido a que ha sido diagnosticado con cisticercosis, una enfermedad parasitaria causada por la larva de la tenia solitaria que forma quistes en el cuerpo y se caracteriza por dolores de cabeza y crisis de epilepsia. 

El señor Palermo Jiménez vino desde Piura hacia Lima el pasado 1 de noviembre y se estuvo quedando en la casa de su hijo que vive en Mi Perú, en el distrito chalaco de Ventanilla, pero debido a una visita familiar, el adulto mayor se quedó en la casa de su hermano, en Los Olivos.  

Características del desaparecido

Palermo Jiménez tiene 68 años, mide 1.70 metros, de contextura delgada, nariz recta, ojos y cabellos de color castaño oscuro. La última vez que fue visto, el paciente vestía una casaca azul, camisa celeste, zapatos de vestir negros y un pantalón jeans azul. 

La familia está sumamente preocupada por el estado de salud del señor Palermo. Por favor, si usted lo ha visto, llamar al número de la familia 954 866 228 o a la línea gratuita 114 de la Policía Nacional. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
desaparecido Los Olivos Rotafono hospital Mogrovejo Buscan a adulto mayor Piura
