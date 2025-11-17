Los Olivos: familia busca a hombre de 68 años que llegó a Lima para tratar complicación médica

Palermo Jiménez Vicente, un adulto mayor, de 66 años, quien sufre una infección parasitaria, se encuentra desaparecido desde el viernes 14 de noviembre en el distrito limeño de Los Olivos. Su familia se encuentra preocupada y pide ayuda a través del Rotafono de RPP, ya que viajó de Piura a Lima para acudir a una consulta médica.

Nelson Jiménez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que su padre Palermo Jiménez, natural de Piura, se perdió a las 8 de la mañana, luego de que saliera de la casa de su hermano, situada en el asentamiento humano Juan Pablo.

Detalló que su padre llegó a Lima para atenderse en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas Perú debido a que ha sido diagnosticado con cisticercosis, una enfermedad parasitaria causada por la larva de la tenia solitaria que forma quistes en el cuerpo y se caracteriza por dolores de cabeza y crisis de epilepsia.



El señor Palermo Jiménez vino desde Piura hacia Lima el pasado 1 de noviembre y se estuvo quedando en la casa de su hijo que vive en Mi Perú, en el distrito chalaco de Ventanilla, pero debido a una visita familiar, el adulto mayor se quedó en la casa de su hermano, en Los Olivos.

