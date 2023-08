Los Olivos: vecinos de Villa Sol reportan basura acumulada y falta de iluminación en la calle

La Municipalidad no da solución

El señor Velásquez añadió que los vecinos se quejaron con la municipalidad del distrito un par de veces, pero la única respuesta que obtuvieron fue que no era posible cambiar el horario del camión recolector y que el de las 7.00 p. m. fue solo una prueba. Además, dijeron que no podían hacer nada sobre los autos que no lo dejan pasar.

Otro problema que mencionó el ciudadano es la falta de alumbrado público en el lugar, el cual causa que varias personas vayan a la zona a horas de la noche para cometer actos delictivos. Y es que dos postes se encuentran inoperativos y eso hace que el peligro aumente en el lugar. Por ello, ellos tratan de no salir tan tarde o tan temprano de sus casas.