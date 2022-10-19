Lurigancho-Chosica: reportan basura y desmonte en las inmediaciones del cementerio de Huachipa [VIDEO]

Vilma Yupanqui es una ciudadana que fue a visitar a su padre fallecido al cementerio de Huachipa, situado en el distrito de Lurigancho-Chosica. Sin embargo, pasó un calvario para llegar ahí y pudo sufrir un accidente. Ella se comunicó con el Rotafono de RPP para informar sobre la terrible situación que se vive en los exteriores de este establecimiento.
La señora dio a conocer la existencia de bastante basura y desmonte en las inmediaciones de este cementerio. Ella denuncia que es casi imposible acceder con un vehículo a la entrada y que solamente cabe una moto; aún así, es peligroso, ya que la zona se encuentra en un estado caótico.
"Casi con la moto nos volteamos. Por eso, necesito su apoyo, ya que siempre tránsito por ahí cada vez que voy al cementerio. Es muy apestoso", sostuvo la mujer. Asimismo, reiteró su indignación porque no se puede ni caminar por ahí por la cantidad de cosas que hay y todo es un desorden total.
Vilma Yupanqui señaló que esta basura y desmonte tiene varias semanas ahí. Tal como se ve en el video compartido, es una fila interminable de ladrillos, bolsas, piedras, madera y demás objetos de distintos tamaños tirados en la tierra. Además, añadió que también hay animales muertos en estado de descomposición ahí.
Por dicha razón, hay una infinidad de moscas y diferentes insectos y roedores en este lugar. También, hay un olor nauseabundo que apesta a toda la zona y afecta a vecinos y visitantes. Por tal motivo, hace esta denuncia al Rotafono para que la municipalidad correspondiente tome las acciones pertinentes.
"Un olor fétido horrible, como a perro muerto, cosas que se estaban pudriendo ahí, llenecito de moscas. Hay animales muertos, es horrible. Al costado está el convento de Huachipa", manifestó. Por eso, exige una limpieza inmediata y reorden porque no es la primera vez que ocurre este incidente.
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