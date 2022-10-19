Lurigancho-Chosica: reportan basura y desmonte en las inmediaciones del cementerio de Huachipa [VIDEO]

Vilma Yupanqui es una ciudadana que fue a visitar a su padre fallecido al cementerio de Huachipa, situado en el distrito de Lurigancho-Chosica. Sin embargo, pasó un calvario para llegar ahí y pudo sufrir un accidente. Ella se comunicó con el Rotafono de RPP para informar sobre la terrible situación que se vive en los exteriores de este establecimiento.

La señora dio a conocer la existencia de bastante basura y desmonte en las inmediaciones de este cementerio. Ella denuncia que es casi imposible acceder con un vehículo a la entrada y que solamente cabe una moto; aún así, es peligroso, ya que la zona se encuentra en un estado caótico.

"Casi con la moto nos volteamos. Por eso, necesito su apoyo, ya que siempre tránsito por ahí cada vez que voy al cementerio. Es muy apestoso", sostuvo la mujer. Asimismo, reiteró su indignación porque no se puede ni caminar por ahí por la cantidad de cosas que hay y todo es un desorden total.