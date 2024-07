Madre con cataratas pide ayuda para que le realicen tomografía en el Hospital Rebagliati

Lourdes Torres de Mosquera, de 66 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda a fin de que le realicen una tomografía en el Hospital de EsSalud Edgardo Rebagliati, en Lima, y así puedan realizarle una operación de ambos ojos debido a que padece degeneración de mácula, enfermedad ocular conocida como catarata que puede nublar la visión.

Lourdes Torres se atendía en el Policlínico de Chincha, pero debido a la gravedad de la enfermedad, necesitaban tratar su mal en un hospital de mayor complejidad, por lo que, desde el año pasado, la paciente fue trasladada al Rebagliati donde le realizaron diversos exámenes, pero le falta practicarse una tomografía.

En un inicio estaba programada su atención para el pasado 28 de mayo; sin embargo, se la cambiaron para setiembre. Mientras tanto, ella indica que cada día su visión se apaga.

“La operación es para ambos ojos, estoy perdiendo la visión del ojo izquierdo, casi no veo. Además, tengo problemas con el ojo derecho. Ya hice mis procedimientos oftalmológicos y mi cita era para el 28 de mayo, pero la tomografía no me la llegaron a realizar, así que, por falta de ese examen, me han mandado otra cita, para que me programen la operación para el 25 de setiembre”, indicó Lourdes Torres.

Los familiares de Lourdes Torres están sumamente preocupados porque cada día ven que pierde el sentido de la vista y temen por su seguridad, pues la enfermedad le dificulta trasladarse de un lugar a otro.