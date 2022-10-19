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Madre de Dios: piden trasladar a paciente que requiere urgente operación al páncreas

Rotafono de RPP | Igidio Lukcaña Monrroy, de 44 años, necesita ser evacuado de Puerto Maldonado al Hospital Dos de Mayo, del Ministerio de Salud, en Lima.
| | Laura Urbina Saldaña
Esposa del paciente solicita apoyo del Minsa para que especialistas del Hospital Dos de Mayo de Lima lo puedan evaluar y operar.

Esposa del paciente solicita apoyo del Minsa para que especialistas del Hospital Dos de Mayo de Lima lo puedan evaluar y operar. | Fuente: Difusión.

Desde de la región Madre de Dios, Ayde Condori Flores se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar el traslado urgente de su esposo Igidio Lukcaña Monrroy, de 44 años, al Hospital Dos de Mayo del Ministerio de Salud, en Lima, a fin de que sea sometido a una operación al páncreas.

El paciente ingresó al Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado, el 23 de enero y desde el 26 de ese mismo mes fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), luego de que la enfermedad afectara el 70 % del páncreas y otros órganos de su cuerpo. 

El personal del Hospital Santa Rosa ha enviado la referencia el 1 de mayo a varios establecimientos de salud de Lima y de las regiones de Arequipa y Cusco, pero no hay una respuesta positiva de ningún centro médico.

“Por favor, le escribo desde Puerto Maldonado frontera con Bolivia. Mi esposo está hospitalizado en la UCI  ya hace 3 meses, no hay especialista en cirugía no le quieren operar, nuestro hospital es de nivel I, acudo a ustedes porque referencia dice que llama a hospitales de lima y no nos aceptan  insistimos diario y nada por favor.

Igidio Lukcaña es padre de cuatro hijos y necesita ser referido de manera urgente a un hospital de mayor complejidad, por lo que su pareja pide ayuda al Ministerio de Salud para que se agilice su atención.

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Piden traslado de paciente Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado Rotafono Hospital Dos de Mayo Minsa Madre de Dios
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