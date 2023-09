Madre de familia pide ayuda para que se le realice exámenes médicos en el hospital de Ate

Hasta la presente fecha, la mujer de 51 años no se ha realizado los exámenes requeridos debido a que el hospital la mantiene en espera. Sin embargo, los dolores de la madre de familia incrementan y esto la tiene muy preocupada.

“Me vienen diciendo que no hay reactivo y mi ecografía me han dado la cita para el 27 de septiembre (...) el doctor me dice que es para operación, yo estoy preocupada”, aseveró la denunciante.

Elizabeth hace un llamado a las autoridades pertinentes para que puedan facilitarle estos exámenes que son necesarios para llevar un control necesario y evitar que su enfermedad avance.

“Necesito que las autoridades pertinentes vean esto, porque si a mí me han dicho ya que en julio esto (la enfermedad) es tratamiento y luego voy en agosto y me dicen que es para operación (...) van pasando los meses y esto se empeora”, finalizó.