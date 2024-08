Madre gestante de alto riesgo pide que le acepten referencia en el Hospital Edgardo Rebagliati

Milagros Prado se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y que se le pueda aceptar una referencia solicitada para atenderse en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima, debido a que tiene 37 semanas de embarazo y su proceso de gestación es de alto riesgo.



La mujer con nueve meses de gestación informó que el 10 de agosto el Policlínico Juan Pablo Bermúdez inició el trámite de la referencia al Hospital Edgardo Rebagliati, pero solo le indican que su solicitud ha sido observada, sin darle más explicaciones.

Milagros Prado sostuvo que desea terminar sus controles prenatales en el último centro de salud mencionado al presentar complicaciones por el hipotiroidismo que padece. Además, debe soportar los dolores de una hernia umbilical y es operada de un uréter izquierdo.

“La primera referencia que salió el 10 de julio, el 18 del mismo mes me dijeron que estaba observada, yo he ido y he buscado al médico para que pueda corregir la referencia de acuerdo a lo que estaban pidiendo (...) el día 7 de agosto se ha vuelto a subir esa nueva referencia, pero yo he ido la semana pasada a preguntar y me dijeron que había salido observada”, explicó Milagros.