Madre pide ayuda para que a su hijo le realicen una embolización en el INSN de San Borja

Deysi de Jesús Saldaña Vargas se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su hijo de 9 años, quien tiene una malformación en el cerebro y necesita que le realicen una embolización en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) de San Borja, en Lima.



Según la madre, hace tres meses los médicos le señalaron que el niño urgía de una embolización, un procedimiento para tratar vasos sanguíneos anormales en el cerebro y otras partes del cuerpo, pero, hasta ahora, no recibe la llamada del establecimiento de salud.



“Le iban a hacer embolización en dos oportunidades, pero tuvo fiebre y por eso le dieron de alta el 26 de agosto. Después me indicaron que tenía una interconsultas en neurocirugía como tres o cuatro veces, pensando que iban a hacerle el procedimiento, pero me dijeron que había una lista de espera y que me iban a llamar. Han pasado tres meses y no hay cuando me llamen”, afirmó la madre.



Aunque Deysi Saldaña fue informada de que tiene que esperar porque hay niños con la misma enfermedad, ella quiere saber cuándo su niño podrá pasar por el procedimiento mencionado, pues teme que su estado de salud pueda complicarse.



Hace unas semanas, el niño ha presentado diversos dolores de cabeza, por lo que la madre solicitó a las autoridades del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja revisar su caso.