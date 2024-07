Madre reitera pedido de ayuda para que su bebé de cuatro meses ser operado en el INSN Breña

¿Por qué se suspendió la operación?

Según narró la madre de familia, una doctora se le acercó y le mencionó que su bebé tenía una infección severa y un problema en la médula; por ello, mandó a que lo revise el dermatólogo. Asimismo, agregó que tuvo una caída en plaquetas, en hemoglobina y en leucocitos. Por todo esto, se suspendió la operación hasta nuevo aviso.

En ese sentido, manifestó que el encargado de observarlo también era el hematólogo y le dieron unos medicamentos para el bebé. Por último, señaló que en su más reciente control salió peor de salud; así que necesita atención urgente. El problema dijo que el dermatólogo no ha atendido la interconsulta y mientras no lo vea no pueden hacer nada.