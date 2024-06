Madre reporta falta de materiales para operación de su hija que padece escoliosis

Benedicta Damiano Lara es una madre desesperada por su hija Luciana Samira Samame Lara quien necesita ser operada en el Hospital Edgardo Rebagliati, tras padecer de escoliosis, sin embargo, esta intervención no se concreta por falta de materiales.



Cuando la niña cumplió 10 años, Benedicta se dio cuenta que algo extraño se formaba en la espalda de su hija, pues apareció un pequeño bulto y la dirección de la columna se desviaba. La llevaron al médico y el especialista le diagnosticó con escoliosis.



“Mi hija fue diagnosticada con escoliosis en el hospital Negreiros (...) luego la pasaron para el Sabogal y luego para el Rebagliatti, en este hospital me han sacado análisis a mi pequeña para que se pueda operar pero desde los 10 años, que tiene mi hija, y ahora tiene 12 años, no he podido conseguir la operación a falta de materiales”, indicó la madre de familia.