Migraciones: adulta mayor denuncia que no puede sacar cita para renovar su pasaporte

Adulta mayor intentó por todos los medios

La ciudadana contó que este último lunes 20 de enero hizo el pago correspondiente en el Banco de la Nación y pensó que inmediatamente le darían una cita, pero no era así. Por eso, llamó por teléfono para que la atiendan y luego de muchas horas lo hicieron. Sin embargo, le dijeron que el pagar no "interesaba en absoluto" y que no sabían cuándo "aperturarán".

Por dicha razón, acudió a la página web y puso todos los datos requeridos, pero el resultado fue igual. Salió un cuadro indicando que no había citas disponibles y que lo intentaran en otras oficinas, lo cual hizo, pero en ninguna había cupos disponibles.

"No te dan solución, es lo mismo. No es un favor, estamos exigiéndolo porque hemos hecho un pago y necesito la atención", reiteró la señora Rosa, que no sabe cómo actuar y sí podrá tomar su viaje al Viejo Continente.