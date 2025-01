Miraflores: mujer pide ayuda para ser operada en el Policlínico Suarez por cataratas

Margarita Marillyn Peralta Tovar se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda debido a que necesita una operación urgente por catarata en el ojo derecho en el Policlínico Suarez, ubicado en el distrito limeño de Miraflores.

La mujer se atiende desde principios del año pasado por la molestia de ambos ojos de Margarita. Los médicos le recomendaron a la señora realizarse exámenes para que pueda atravesar el tratamiento adecuado para ambos ojos afectados por cataratas, siendo el derecho el más afectado.

“Hoy acudí al anexo de Essalud que está en el Policlínico Suárez para una prueba de fondo de los ojos y una doctora que me atendió me dice que dicha prueba es en vano que me debieron operar el año pasado por la gravedad de mi situación”, afirmó la señora.



Margarita está muy preocupada por su salud pues teme que ya no pueda ver a través del ojo derecho. Asimismo, pide a las autoridades de salud que puedan tomar su caso y poder ayudarla a ser atendida a tiempo.