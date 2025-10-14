menu
Servicios públicos

Miraflores: vecinos reportan que continúa buzón sin tapa en la avenida Arequipa

Rotafono de RPP | Una ciudadana advirtió sobre el peligro que ocurra algún accidente en esta zona de Miraflores debido a los locales comerciales que hay en este lugar.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Desde hace 15 días, la vecina indicó que el problema inició y solo colocaron un cerco divisorio que formaba parte de la división de la pista del corredor azul.



Sophia Vásquez se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su preocupación ante la continuidad de un buzón sin tapa ubicado en la cuadra 42 de la avenida Arequipa, en el distrito limeño de Miraflores.

La vecina indicó que el problema inició hace 15 días y solamente colocaron un cerco que formaba parte de la división de la pista del corredor azul, dentro del hueco, pero aún no está la tapa. 

“A la altura de la cuadra 42 de la avenida Arequipa, en el carril izquierdo, hay un buzón grande que se encuentra destapado, al parecer es de telecomunicaciones y dentro han puesto esos podios que separa al corredor azul”, afirmó Sophia.

Vecina pide ayuda de las autoridades

La zona es muy concurrida, pues a pocos metros se encuentran varias bodegas, cafeterías y parques. 

Sophia Vásquez espera que las autoridades puedan actuar cuanto antes debido a que advierte de un accidente vehícular porque distintos autos evitan esa zona y se desvían intempestivamente. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.



Sepa más:
buzón tapa Avenida Arequipa Rotafono Lima Miraflores
