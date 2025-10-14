Miraflores: vecinos reportan que continúa buzón sin tapa en la avenida Arequipa

Sophia Vásquez se comunicó con el Rotafono de RPP para expresar su preocupación ante la continuidad de un buzón sin tapa ubicado en la cuadra 42 de la avenida Arequipa, en el distrito limeño de Miraflores.

La vecina indicó que el problema inició hace 15 días y solamente colocaron un cerco que formaba parte de la división de la pista del corredor azul, dentro del hueco, pero aún no está la tapa.

“A la altura de la cuadra 42 de la avenida Arequipa, en el carril izquierdo, hay un buzón grande que se encuentra destapado, al parecer es de telecomunicaciones y dentro han puesto esos podios que separa al corredor azul”, afirmó Sophia.

