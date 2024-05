Mujer acude por atención médica y figura como fallecida en sistema de EsSalud

Referencia fue observada por aparecer como fallecida

Pasados varios días, recibió una llamada del personal del área de Referencias y Contrareferencias del CAP III Puente Piedra, en la que le informaron que el documento había sido observado por figurar como persona fallecida. Según el sistema la paciente habría fallecido el 3 de febrero del 2024 a las 9:11 p.m.

Desde entonces Gladys se ha acercado al hospital Marino Molina para que se levanten las observaciones de su caso. El sábado no pudo lograr nada, ya que no había atención, hoy, lunes 27 de mayo, está en el lugar desde horas de la mañana, pero tampoco logra obtener solución. En el área de referencias le indican que no lo pueden solucionar y el área de Atención al Asegurado está trabajando en una solución, sin embargo, Gladys se siente abandonada.

"Me siento muy sorprendida, sobre todo cuando me dan esta noticia el viernes que mi referencia está observada, me mencionan que yo he fallecido el 13 de febrero del 2024 a las 9:11 p.m. Interrumpe no solo mi atención, me genera más gastos, el 28 termina mi licencia y el 29 tengo que retomar a mis actividades y no sé como voy a retornar porque estoy con el yeso, no sé si alguien me va a dar de alta", expresó mortificada

Gladys señaló que le han dicho que dentro del plazo de 30 días le van solucionar o buscar un atención externa. "Me parece raro que me atendieron el 8 de mayo por emergencia y ahora no puedo porque figuro como fallecida", agregó.

Mientras el problema persista, la paciente tendrá que continuar haciendo uso del yeso y muletas que le generan dificultad para movilizarse. Gladys hace un llamado a EsSalud para que resuelvan su caso y pueda continuar con su atención.