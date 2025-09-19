Niña con derrame cerebral es atendida en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja [VIDEO]

Una niña de siete años, quien sufrió ayer un derrame cerebral en su centro educativo de San Isidro, fue trasladada al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, en Lima, luego de que su padre Abraham León pidiera ayuda al Ministerio de Salud, a través del Rotafono de RPP.

La menor se encuentra internada en el área de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Su estado de salud es estable y está recibiendo todo el soporte y monitoreo permanente por parte de los médicos especialistas, informó el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja.

Abraham León se comunicó ayer con el Rotafono de RPP para solicitar el traslado de su hija Ivana León del Hospital Casimiro Ulloa al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, ya que necesita una urgente operación.

El padre de familia dijo que su hija sufrió un fuerte dolor de cabeza y posteriormente perdió el conocimiento, después de terminar sus ejercicios en la piscina del colegio Alfonso Ugarte.

Tras el llamado de auxilio, el Instituto Nacional del Niño de San Borja aceptó la referencia de la paciente ayer por la mañana y, tras la evaluación del caso por telemedicina, la menor fue recibida en el INSN San Borja en la tarde.

Personal de la Superintendencia Nacional de Salud y del Sistema Integral de Salud también atendieron la solicitud de la familia de la estudiante para que reciba la pronta atención.