menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Niña con derrame cerebral es atendida en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja [VIDEO]

Rotafono de RPP | La escolar de siete años se encuentra estable en el área de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, donde recibe la atención de los especialistas.
| | Laura Urbina Saldaña
Tras el llamado de auxilio, el Instituto Nacional del Niño de San Borja aceptó la referencia de la paciente de siete años.
Tras el llamado de auxilio, el Instituto Nacional del Niño de San Borja aceptó la referencia de la paciente de siete años. | Fuente: Rotafono

Una niña de siete años, quien sufrió ayer un derrame cerebral en su centro educativo de San Isidro, fue trasladada al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, en Lima, luego de que su padre Abraham León pidiera ayuda al Ministerio de Salud, a través del Rotafono de RPP.

La menor se encuentra internada en el área de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Su estado de salud es estable y está recibiendo todo el soporte y monitoreo permanente por parte de los médicos especialistas, informó el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. 

Abraham León se comunicó ayer con el Rotafono de RPP para solicitar el traslado de su hija Ivana León del Hospital Casimiro Ulloa al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, ya que necesita una urgente operación.

El padre de familia dijo que su hija sufrió un fuerte dolor de cabeza y posteriormente perdió el conocimiento, después de terminar sus ejercicios en la piscina del colegio Alfonso Ugarte. 

Tras el llamado de auxilio, el Instituto Nacional del Niño de San Borja aceptó la referencia de la paciente ayer por la mañana y, tras la evaluación del caso por telemedicina, la menor fue recibida en el INSN San Borja en la tarde.

Personal de la Superintendencia Nacional de Salud y del Sistema Integral de Salud también atendieron la solicitud de la familia de la estudiante para que reciba la pronta atención.  

La menor se encuentra en el área de la Unidad de Cuidados Pediátricos del Instituto Nacional de Salud San Borja.

La menor se encuentra en el área de la Unidad de Cuidados Pediátricos del Instituto Nacional de Salud San Borja. | Fuente: INSN San Borja

Te recomendamos
Rotafono de RPP, 39 años de periodismo de servicio

Rotafono de RPP, 39 años de periodismo de servicio

 Loreto: piden traslado urgente de mujer que tiene embarazo con riesgo y anemia severa

Loreto: piden traslado urgente de mujer que tiene embarazo con riesgo y anemia severa

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Escolar con derrame Escolar necesita operación Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja San Isidro Minsa Susalud SIS
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Piura: padre con tumor en la pierna derecha será atendido en el Hospital Regional de Lambayeque

Piura: padre con tumor en la pierna derecha será atendido en el Hospital Regional de Lambayeque

 Loreto: piden traslado urgente de mujer que tiene embarazo con riesgo y anemia severa

Loreto: piden traslado urgente de mujer que tiene embarazo con riesgo y anemia severa

 San Isidro: piden referir al INSN San Borja a niña de siete años que sufrió derrame cerebral

San Isidro: piden referir al INSN San Borja a niña de siete años que sufrió derrame cerebral

 Piura: paciente pide ayuda para que puedan operarlo de un tumor en la pierna derecha

Piura: paciente pide ayuda para que puedan operarlo de un tumor en la pierna derecha
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot