Niño piurano con cáncer de ganglios ya es atendido en el INEN tras pedido de ayuda

Un niño de 10 años, diagnosticado con cáncer agresivo a los ganglios, fue trasladado del Hospital Santa Rosa de Piura al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), en Lima, para que reciba un tratamiento especializado, luego de que su madre pidiera ayuda a las autoridades a través del Rotafono de RPP.

La señora Yaine Macalipú, madre del pequeño, dio esta buena noticia. Ella tiene la esperanza de que su hijo se recuperará con la atención de los especialistas del INEN.

“Gracias al apoyo del Rotofono de RPP por habernos ayudado. Las autoridades han escuchado nuestra clemencia y brindando el apoyo humanitario para poder trasladar a mi hijo al INEN”, expresó la madre de familia.

Tras la solicitud de apoyo, los profesionales del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas realizaron las gestiones con sus pares del Hospital Santa Rosa de Piura, a fin de que se priorice la atención del menor.

Y luego se efectuaron los trámites para que el paciente y su madre viajaran de manera aérea hasta el INEN en Lima.

La señora Yaine Macalipú comentó en su momento que el hospital de Piura no podía hacer más que administrar morfina y oxígeno, ya que no cuenta con los especialistas para atender ese tipo de cáncer.