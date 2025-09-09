Paciente con cáncer de próstata continuará tratamiento tras conseguir cita para examen de tomografía

Ursula Vilca se comunicó con el Rotafono de RPP para contar que a su padre, Elías Vilca Prieto, de 74 años, ya le dieron una cita para realizarse el examen de tomografía que tanto necesitaba como parte de su tratamiento de lucha contra el cáncer de próstata en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima.

Tras reportar que un tomógrafo se encontraba inoperativo y solicitar ayuda a EsSalud, la hija del paciente detalló que este próximo 12 de septiembre, su padre Elías acudirá al Hospital Uldarico Rocca Fernández para poder tomarse la tomografía y conocer el avance de la enfermedad.

“Al Rotafono de RPP, gracias a ustedes, al apoyo que dieron a mi pedido de ayuda, EsSalud nos ha dado una cita para el 12 de setiembre para la tomografía de mi papá y también nos han indicado que reprogramarán la cita de oncología y eso nos alegra mucho porque mi padre podrá tener su tratamiento”, expresó Ursula Vilca.

