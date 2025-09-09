menu
Paciente con cáncer de próstata continuará tratamiento tras conseguir cita para examen de tomografía

Rotafono de RPP | Hija de adulto mayor compartió su alegría al confirmar que su pedido de ayuda fue escuchado por funcionarios del Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud en Lima.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Ursula Vilca se comunicó con el Rotafono de RPP para contar que a su padre, Elías Vilca Prieto, de 74 años, ya le dieron una cita para realizarse el examen de tomografía que tanto necesitaba como parte de su tratamiento de lucha contra el cáncer de próstata en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima. 

Tras reportar que un tomógrafo se encontraba inoperativo y solicitar ayuda a EsSalud, la hija del paciente detalló que este próximo 12 de septiembre, su padre Elías acudirá al Hospital Uldarico Rocca Fernández para poder tomarse la tomografía y conocer el avance de la enfermedad. 

“Al Rotafono de RPP, gracias a ustedes, al apoyo que dieron a mi pedido de ayuda, EsSalud nos ha dado una cita para el 12 de setiembre para la tomografía de mi papá y también nos han indicado que reprogramarán la cita de oncología y eso nos alegra mucho porque mi padre podrá tener su tratamiento”, expresó Ursula Vilca. 

¿Por qué era importante la cita en tomografía?

Ursula Vilca se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar demora en el tratamiento de cáncer a la próstata debido a que el tomógrafo del Hospital Edgardo Rebagliati se encuentra malogrado.      

Recordemos que Elías Vilca fue diagnosticado con cáncer desde marzo del presente año, él se trataba en el  Hospital y Policlínico Guillermo Kaelin de la Fuente, de EsSalud, ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo, sin embargo, los médicos decidieron referirlo para el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati.   

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

