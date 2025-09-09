Paciente con cáncer de próstata continuará tratamiento tras conseguir cita para examen de tomografía

Ursula Vilca había reportado demora en el tratamiento de cáncer a la próstata que padece su padre Elías Vilca Prieto, de 74 años.
Ursula Vilca se comunicó con el Rotafono de RPP para contar que a su padre, Elías Vilca Prieto, de 74 años, ya le dieron una cita para realizarse el examen de tomografía que tanto necesitaba como parte de su tratamiento de lucha contra el cáncer de próstata en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima.
Tras reportar que un tomógrafo se encontraba inoperativo y solicitar ayuda a EsSalud, la hija del paciente detalló que este próximo 12 de septiembre, su padre Elías acudirá al Hospital Uldarico Rocca Fernández para poder tomarse la tomografía y conocer el avance de la enfermedad.
“Al Rotafono de RPP, gracias a ustedes, al apoyo que dieron a mi pedido de ayuda, EsSalud nos ha dado una cita para el 12 de setiembre para la tomografía de mi papá y también nos han indicado que reprogramarán la cita de oncología y eso nos alegra mucho porque mi padre podrá tener su tratamiento”, expresó Ursula Vilca.
Recordemos que Elías Vilca fue diagnosticado con cáncer desde marzo del presente año, él se trataba en el Hospital y Policlínico Guillermo Kaelin de la Fuente, de EsSalud, ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo, sin embargo, los médicos decidieron referirlo para el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati.
