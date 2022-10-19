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Paciente de Chiclayo con insuficiencia renal pide ayuda para que le coloquen un catéter transhepático

Rotafono de RPP | Jorge Cruzado viajó desde la ciudad de Chiclayo para atenderse en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, en el distrito limeño de La Victoria, pero hace 10 días no pueden dializarlo ante la falta del catéter.
| | Laura Urbina Saldaña
Hace 10 días no pueden practicarle la diálisis porque no le han colocado el catéter transhepático.

Hace 10 días no pueden practicarle la diálisis porque no le han colocado el catéter transhepático. | Fuente: Difusión

Jorge Cruzado Ruiz, de 38 años se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda a los funcionarios del Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, situado en el distrito limeño de La Victoria, a fin de que le coloquen un nuevo catéter transhepático con el que puedan dializarlo.

Jorge viajó de la ciudad de Chiclayo a Lima para que le puedan atender. Él ha sido diagnosticado con insuficiencia renal crónica, en el estadio cinco, y se dializa tres veces a la semana; sin embargo, hace 10 días no pueden practicarle este procedimiento médico porque no han cambiado el catéter. 

“Por favor, necesito que me ayuden. Yo tengo 10 días sin dializar. Mi cuerpo está tomado, hinchado y si no me dializo me puedo morir. Me duele el corazón y la cabeza, tengo tres días sin comer”, solicitó.

El paciente precisó que la última vez que le colocaron el catéter fue el 11 de febrero, el cual se encuentra inoperativo. Ayer tuvo una cita en el servicio de Radio Intervencionista, pero personal de salud le indicó que no podían colocarle el catéter transhepático debido a que no contaban con ese insumo. Y hoy le dicen que tienen que reprogramar la cita para otro día.

“Yo me he hospitalizado el día sábado para que me puedan poner mi catéter acá en el hospital y realmente, señores, no me ponen el catéter. Dicen que tengo que reprogramar porque supuestamente no hay catéter”, explicó.

Jorge Cruzado es una persona con discapacidad, antes de que le diagnosticaran la enfermedad renal se dedicaba al comercio y aportó más de 20 años al Seguro Social. 

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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