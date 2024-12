Paciente necesita urgente operación a la columna, pero no hay tornillos

Juan Carlos Canchari Llampari (53), quien sufrió graves facturas en el cuerpo luego de que cayera de un edificio donde limpiaba las ventanas, requiere una urgente operación a la columna, pero el Hospital Nacional Dos de Mayo, en Lima, no cuenta con los tornillos para poder operarlo.

Juan Carlos Canchari se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda al Ministerio de Salud (Minsa) y al Seguro Integral de Salud (SIS), a fin de que su padre sea operado de la columna, ya que le quieren dar de alta por la falta de los insumos médicos.

El hijo del paciente comentó que personal del Hospital Dos de Mayo le informó que no cuentan con los tornillos de titanio transpedicular lumbar, barra y puente de titanio para intervenirlo de manera quirúrgica y que su compra demoraría seis meses.

“Los doctores de Neurocirugía me dicen que si no hay tornillos para operar no lo pueden hacer. Hace una semana ya le operaron su tibia y calcáneo (hueso del talón), pero la columna todavía no. Me dicen que el SIS no puede cubrir los materiales que son ocho tornillos para la columna”, detalló.

Añadió que adquirir de manera particular esos tornillos demanda un costo de 8500 soles, dinero con el que no cuentan, por ello solicitaron ayuda a las autoridades de Salud.

“Los doctores me dieron números de empresas que venden esos tornillos y al cotizar el precio me dijeron que sale entre 8 mil a 8 mil 500 soles y lamentablemente no contamos con esa plata para poder pagar”, expresó el hijo del paciente.

También precisó que la fractura de la columna le ha afectado los órganos de su estómago, por eso no puede defecar por su cuenta.