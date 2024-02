Paciente oncológica reportar que Hospital Regional de Piura perdió los resultados de sus exámenes

Se realizó el exámen hace más de un mes

La paciente explicó su doctor le ordenó realizarse estos exámenes en el 13 de noviembre del año pasado, pero demoró en conseguir ser programada. Finalmente, logró tener una cita el 3 de enero, fecha en la que le realizaron los análisis solicitados.

Desde aquella fecha la mujer se acercó hasta el centro de salud para que le indiquen cuando le darían los resultados para que su médico las pueda revisar. “Cada vez que iba a reclamarlo me decían que no estaba en el sistema, ya llevo tres consultas con el oncólogo (…) me pide los resultados”, declaró la afectada.

Luego de ser informada de que no encontraban sus exámenes le recomendaron buscar al especialista que se lo realizó o que debe volver a someterse al análisis. Ello es sumamente difícil para Patricia, ya que le dan un suero que pone delicado su estómago y le cuesta movilizarse por su enfermedad.

Mujer pide apoyo de las autoridades

La ciudadana se encuentra sumamente preocupada, pues estos exámenes son para que su médico haga el seguimiento a su enfermedad y sepa si tuvo alguna mejora o, por lo contrario, si su estado de salud empeoró.

Por ello, hace un llamado a al Gobierno Regional de Piura para que tomen medidas ante esta falla que puede afectar a muchos usuarios y retrasada la revisión médica de Patricia. Asimismo, pide una solución ante lo sucedido.