Padre de familia que sufrió infarto fue trasladado al Hospital Dos de Mayo

Rotafono de RPP | Tras el pedido de ayuda que hiciera su esposa, el Hospital Dos de Mayo coordinó su referencia y hoy ya se encuentra bajo el cuidado del equipo especializado.
| | Laura Urbina Saldaña
La señora Berta agradeció que su pedido de ayuda haya sido escuchado por los funcionarios del Minsa.

| Fuente: Rotafono

Esmit Duran Melo, de 39 años, un padre de familia que sufrió un infarto el último sábado en el distrito limeño de Lurín, fue trasladado al Hospital Nacional Dos de Mayo, en Lima, luego de que su esposa pidiera ayuda a través del Rotafono de RPP.

Berta Pomalia solicitó el apoyo del Ministerio de Salud (Minsa) para que su esposo fuera referido del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador al Hospital Dos de Mayo, con la finalidad de que se le practique un procedimiento llamado cateterismo.

La señora Berta agradeció que su pedido de ayuda haya sido escuchado por los funcionarios del Minsa. “Gracias por escucharme”, expresó con alegría.

Tras la difusión del caso en RPP, el Hospital Nacional Dos de Mayo coordinó su referencia y hoy ya se encuentra bajo el cuidado del equipo especializado del Departamento de Cirugía de Tórax y Cardiovascular.

Esmit Andrés Duran tiene siete hijos y labora como panadero junto a su esposa en Lurín. La familia estaba preocupada porque no podían acceder a una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La atención y el procedimiento médico que necesita el paciente es financiado por el Seguro Integral de Salud (SIS).

En este caso, el personal de la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) también ayudo a gestionar la pronta atención del padre de familia.  


