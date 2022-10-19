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Paro en Piura: productores bloquean el pase en el puente Panamericana en la zona de La Legua en Catacaos [VIDEO]

Rotafono de RPP | Agricultores y productores de arroz realizan paro agrario desde el último lunes en distintas regiones del norte de Perú y uno de los más afectados es Piura.
| | Victor Pacheco
Decenas de agricultores arroceros bloquean la carretera en esta zona de Piura
Decenas de agricultores arroceros bloquean la carretera en esta zona de Piura | Fuente: Rotafono

Alexander Cruz se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que por tercer día consecutivo agricultores y productores de arroz bloquean la carretera a la altura del puente Panamericana, en el centro poblado de La Legua-San Jacinto, ubicado en el distrito de Catacaos, provincia y región Piura.

El ciudadano señaló que hay presencia de varios agricultores para cuidar que nadie pase, incluso dijo que durmieron debajo del bypass que cruza la Panamericana Norte. Del mismo modo, mostró que muchas personas caminan por este lugar para ir a su destino, al no poder utilizar un medio de transporte.

El señor recalcó que bastantes estudiantes se han visto afectados con este paro agrario; así como, vendedores de otros productos. Motos y buses se han colocado cerca de la zona para hacer trasbordos a un costo elevado. Sin embargo, los productores no dejan pasar a ningún vehículo.

Productores de arroz exigen que aumente el precio de arroz porque no cubren sus gatos
Productores de arroz exigen que aumente el precio de arroz porque no cubren sus gatos | Fuente: Rotafono

Paro agrario de agricultores arroceros

Alexander Cruz hace un llamado a las autoridades para que resuelvan esta problemática debido a que cientos de personas no pueden trabajar a causa del bloqueo en el norte del país. "No hay pase. Esperemos que se tomen las medidas para levantar este paro que nos perjudica gravemente", exhortó.

Caber mencionar que no solo los peatones son perjudicados, y es que hay una larga fila de vehículos detenidos en la carretera y no hay pase hacia Chiclayo o Tumbes. Varios conductores llamaron al Rotafono desde inicio de semana para reportar que están varados sin poder avanzar debido a este paro.

El señor agregó que los productores exigen que aumente el precio de arroz y que sea directamente de su chacra, ya que "solo reciben un sol por kilo; es decir, el saco de 50 kilos lo venden a 50 soles". Este precio no cubre el costo de los fertilizantes, abonos y mano de obra; por eso, consideran que debe ser 1.80 soles por kilo.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
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