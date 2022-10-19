Paro en Piura: productores bloquean el pase en el puente Panamericana en la zona de La Legua en Catacaos [VIDEO]

Alexander Cruz se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que por tercer día consecutivo agricultores y productores de arroz bloquean la carretera a la altura del puente Panamericana, en el centro poblado de La Legua-San Jacinto, ubicado en el distrito de Catacaos, provincia y región Piura.

El ciudadano señaló que hay presencia de varios agricultores para cuidar que nadie pase, incluso dijo que durmieron debajo del bypass que cruza la Panamericana Norte. Del mismo modo, mostró que muchas personas caminan por este lugar para ir a su destino, al no poder utilizar un medio de transporte.

El señor recalcó que bastantes estudiantes se han visto afectados con este paro agrario; así como, vendedores de otros productos. Motos y buses se han colocado cerca de la zona para hacer trasbordos a un costo elevado. Sin embargo, los productores no dejan pasar a ningún vehículo.