Piden ayuda para que mujer con hernia pueda ser operada en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen

Federico Ramos se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para que su hija Janet Milagros Lingán Zamudio, de 46 años, sea operada por una hernia en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen.



Milagros Lingán tiene una hernia abdominal y en diciembre del año pasado ella iba ser operada pero no logró alcanzar a ir al hospital porque su jefe no le dio permiso. Lamentablemente, Milagros decidió pedir otra cita para reprogramar su operación. Sin embargo, no ha obtenido una fecha hasta ahora.