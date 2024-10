Piden ayuda para que niño con leucemia acceda a medicamento en el Hospital Almenara

Un niño de 10 años, diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, necesita con urgencia un medicamento para continuar con su tratamiento de inmunoterapia contra el cáncer en el Hospital Nacional Guillermo Almenara de EsSalud, en Lima.

Jimmy Argandoña se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que su hijo Lyan Argandoña Mercado requiere 14 unidades viales del medicamento Blinatumomab 35 UG para 28 días, el cual fue recetado por los especialistas en una junta médica hace tres meses.

El padre de familia precisó que el servicio de Hematología Clínica solicitó al área administrativa del Hospital Almenara la compra de emergencia de dicho medicamento, pero hasta el momento no se concreta. Incluso hace tres días volvieron a realizar el requerimiento.

“Los doctores solicitaron hace tres meses el medicamento en una junta médica, pero no sé qué tiempo va a demorar, si lo van a traer o no. Mi niño tiene 10 añitos y hace tres meses que no recibe ese medicamento, por favor, ayúdenme, mi hijo tiene muchas ganas de vivir”, expresó.

El señor Jimmy Argandoña dijo que los médicos le han advertido que, de no contar con ese medicamento en una semana, deberán iniciarán el tratamiento de quimioterapia de alta intensidad, el cual puede debilitar su organismo y llevarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos.

Lyan Argandoña Mercado no acude al colegio desde hace un año luego de que le diagnosticaran leucemia. El menor se encuentra en su vivienda a la espera del medicamento para recibir su tratamiento.