Lima: piden ayuda para trasladar al Hospital Dos de Mayo a padre de familia afectado por metales pesados

Aníbal Ramos Macha, de 34 años, es un padre de familia de tres hijos, que necesita ser trasladado con urgencia al Hospital Dos de Mayo del Ministerio de Salud, en Lima, para que sea evaluado y reciba un tratamiento especializado debido a la intoxicación por envenenamiento de metales pesados que padece.

Aníbal Ramos Macha, natural de la región Apurímac, se encuentra internado desde el 13 de diciembre en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa. Le han detectado más de 20 metales pesados como el amoniaco, zinc y cobre, según dijo su esposa, Estrella Gamboa.

A través del Rotafono de RPP, Estrella Gamboa pidió al Ministerio de Salud que atienda su petición, ya que necesita inmoglobulina, ácido clorhídrico, antídoto universal PH y prolidoxima ampollas, los cuales no se encuentran en las farmacias del establecimiento de salud ni en las privadas.

Además, necesita que le practiquen otros análisis para detectar más metales pesados como nitrato de plata, plomo, arsénico y amoniaco, mercurio, entre otros, para darle un adecuado tratamiento; sin embargo, el hospital Casimiro Ulloa no tiene los reactivos para que le realicen los exámenes, según dijo Estrella Gamboa.

Aníbal Ramos Macha se intoxicó con metales pesados cuando trabajaba en una minera ilegal en la región Ayacucho. En un primer momento fue atendido en el Hospital de Andahuaylas y después fue trasladado al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa.

La señora Estrella Gamboa comentó que personal del Hospital Dos de Mayo ha comunicado al Casimiro Ulloa que no cuenta con cama UCI disponible, por lo que hizo un llamado a las autoridades sanitarias para que atiendan su clamor.