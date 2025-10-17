menu
Piura: aceptan referencia y trasladan a bebé con insuficiencia renal a un hospital de Lima

Rotafono de RPP | Desde la región Piura, Darwin Sernaqué, su esposa y su hija son evacuados en una ambulancia al Hospital Cayetano Heredia, tras pedido de ayuda.
Laura Urbina Saldaña
El padre de familia expresó su gratitud a RPP y a los funcionarios que intervinieron en su caso.

El padre de familia expresó su gratitud a RPP y a los funcionarios que intervinieron en su caso. | Fuente: Cortesía.

Una bebé de siete meses que padece insuficiencia renal fue trasladada del Hospital Regional Santa Rosa de Piura al Hospital Cayetano Heredia de Lima para que reciba atención especializada, luego de que su padre Darwin Sernaqué solicitara ayuda en el Rotafono de RPP.

Darwin Sernaqué se comunicó ayer con el Rotafono de RPP para pedir apoyo al Ministerio de Salud, a fin de que su traslado se gestione con urgencia debido al grave estado de salud de la criatura.

El padre de familia informó que una ambulancia traslada a su bebé, su esposa y a él, luego de que el establecimiento de salud limeño aceptara la referencia del Hospital Santa Rosa, tras la difusión del caso en RPP.

El padre de familia expresó su gratitud por la ayuda recibida del Seguro Integral de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) y el personal de los hospitales involucrados.   

"Ante todo agradecer por la ayuda que nos han logrado brindar y sí, ya estamos viajando para Lima. Ya en unas horas llegamos al hospital para que puedan ver a mi hija. Muchas gracias", expresó emocionado.

Hay que indicar que la atención es gratuita y es cubierta por el Seguro Integral de Salud.

Villa María del Triunfo: paciente denuncia que posta atiende pese a caerse pequeñas parte de techo

Profesora jubilada con cáncer necesita de urgencia tomografía en el Hospital Rebagliati

Pedido de ayuda fue eschado 

El padre de familia explicó que la menor requiere la atención de un hospital de mayor complejidad para que puedan practicarle la diálisis e internarla en una cama UCI para recibir un adecuado tratamiento. 

El señor Darwin mencionó que los niveles de urea y creatinina son extremadamente altos, lo que la pone en riesgo la vida de la criatura, debido a la hinchazón de sus riñones. 

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Pueblo Libre: denuncian casa de reposo clandestina luego de que paciente tratara de escapar

La Molina: adulta mayor pide ayuda para conseguir gotas debido a que sufre de glaucoma

Hospital Rebagliati: profesora jubilada con cáncer se hizo la tomografía tras denuncia pública

Jesús María: paciente pide ayuda para que le acepten la referencia en el Hospital Edgardo Rebagliati
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

