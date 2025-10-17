Piura: aceptan referencia y trasladan a bebé con insuficiencia renal a un hospital de Lima

Una bebé de siete meses que padece insuficiencia renal fue trasladada del Hospital Regional Santa Rosa de Piura al Hospital Cayetano Heredia de Lima para que reciba atención especializada, luego de que su padre Darwin Sernaqué solicitara ayuda en el Rotafono de RPP.

Darwin Sernaqué se comunicó ayer con el Rotafono de RPP para pedir apoyo al Ministerio de Salud, a fin de que su traslado se gestione con urgencia debido al grave estado de salud de la criatura.

El padre de familia informó que una ambulancia traslada a su bebé, su esposa y a él, luego de que el establecimiento de salud limeño aceptara la referencia del Hospital Santa Rosa, tras la difusión del caso en RPP.

El padre de familia expresó su gratitud por la ayuda recibida del Seguro Integral de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) y el personal de los hospitales involucrados.

"Ante todo agradecer por la ayuda que nos han logrado brindar y sí, ya estamos viajando para Lima. Ya en unas horas llegamos al hospital para que puedan ver a mi hija. Muchas gracias", expresó emocionado.

Hay que indicar que la atención es gratuita y es cubierta por el Seguro Integral de Salud.