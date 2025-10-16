menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Piura: adolescente con tumor cerebral fue trasladada al INSN San Borja tras pedido de ayuda

Rotafono de RPP | Desda la región Piura, la señora Doris García, madre de la paciente, agradeció que su clamor haya sido escuchado por los funcionarios del sector Salud.
| | Laura Urbina Saldaña
La menor de 14 años fue trasladada de manera aérea al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja.
La menor de 14 años fue trasladada de manera aérea al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. | Fuente: Cortesía.

Una adolescente de 13 años, diagnosticada con un tumor cerebral, fue trasladada del Hospital Santa Rosa de Piura al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, en Lima, luego de que su madre pidiera ayuda a través del Rotafono de RPP.

La señora Doris García comentó que la ayuda de los periodistas de RPP fue fundamental para conseguir una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el centro hospitalario de la capital.

“Quiero agradecer a todos los periodistas de RPP que han hecho eco a mi pedido para poder trasladar a mi menor hija a la ciudad de Lima. Gracias a ellos he podido conseguir una cama UI para mi hija en Lima, ya que sin ellos no hubiera podido hacer nada”, expresó la madre de familia.

Además, las gestiones que realizaron los funcionarios del Seguro Integral de Salud (SIS), la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) y de los establecimientos médicos mencionados ayudaron a que la menor pudiera ser referida a Lima, donde recibirá un adecuado tratamiento cubierto por el SIS. 

Doris García se comunicó hace unos días con el Rotafono de RPP para pedir la referencia urgente de su hija de 13 años, luego de que se le detectara un tumor benigno en el cerebro.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Trasladan a adolecente Menor será atendida en el INSN San Borja Rotafono Hospital Santa Rosa Piura Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Jesus María: pacientes con cáncer reportan falta de medicamentos en Hospital Rebagliati

Jesus María: pacientes con cáncer reportan falta de medicamentos en Hospital Rebagliati

 Piura: piden traslado urgente de bebé con insuficiencia renal al Hospital Cayetano [VIDEO]

Piura: piden traslado urgente de bebé con insuficiencia renal al Hospital Cayetano [VIDEO]

 Villa María del Triunfo: vecinos preocupados tras eliminación de tranqueras que colocaron por seguridad

Villa María del Triunfo: vecinos preocupados tras eliminación de tranqueras que colocaron por seguridad

 Piura: piden trasladar a un hospital de Lima a escolar de 13 años con tumor cerebral

Piura: piden trasladar a un hospital de Lima a escolar de 13 años con tumor cerebral
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot