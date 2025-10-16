Piura: adolescente con tumor cerebral fue trasladada al INSN San Borja tras pedido de ayuda

Una adolescente de 13 años, diagnosticada con un tumor cerebral, fue trasladada del Hospital Santa Rosa de Piura al Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, en Lima, luego de que su madre pidiera ayuda a través del Rotafono de RPP.

La señora Doris García comentó que la ayuda de los periodistas de RPP fue fundamental para conseguir una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el centro hospitalario de la capital.

“Quiero agradecer a todos los periodistas de RPP que han hecho eco a mi pedido para poder trasladar a mi menor hija a la ciudad de Lima. Gracias a ellos he podido conseguir una cama UI para mi hija en Lima, ya que sin ellos no hubiera podido hacer nada”, expresó la madre de familia.

Además, las gestiones que realizaron los funcionarios del Seguro Integral de Salud (SIS), la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) y de los establecimientos médicos mencionados ayudaron a que la menor pudiera ser referida a Lima, donde recibirá un adecuado tratamiento cubierto por el SIS.

Doris García se comunicó hace unos días con el Rotafono de RPP para pedir la referencia urgente de su hija de 13 años, luego de que se le detectara un tumor benigno en el cerebro.