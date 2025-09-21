Piura: adulto que tuvo un infarto espera desde hace dos meses que lo trasladen a Chiclayo

Enrique Delgado Briceño se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que tuvo un infarto el pasado 13 de julio y fue atendido en el Hospital II de Talara de EsSalud, ubicado en la región de Piura. Sin embargo, para continuar su tratamiento debe ser asistido a un hospital especializado.

El problema es que desde esa fecha espera que algún hospital acepte la referencia para continuar con el proceso médico. En principio el destino era en el Hospital Cayetano Heredia de Piura, pero ahí no pudieron atenderlo; por lo que, mandaron el documento a un hospital de Chiclayo.

Han pasado más de dos meses y no hay ninguna respuesta; por ello, el mismo Enrique Delgado hizo esta denuncia pública y solicitar apoyo para que las autoridades médicas acepten la referencia, ya sea en un hospital de Chiclayo o de Lima.

