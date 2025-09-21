Piura: adulto que tuvo un infarto espera desde hace dos meses que lo trasladen a Chiclayo

Este es el documento de referencia que envió el Hospital II de Talara de EsSalud | Fuente: Rotafono
Enrique Delgado Briceño se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que tuvo un infarto el pasado 13 de julio y fue atendido en el Hospital II de Talara de EsSalud, ubicado en la región de Piura. Sin embargo, para continuar su tratamiento debe ser asistido a un hospital especializado.
El problema es que desde esa fecha espera que algún hospital acepte la referencia para continuar con el proceso médico. En principio el destino era en el Hospital Cayetano Heredia de Piura, pero ahí no pudieron atenderlo; por lo que, mandaron el documento a un hospital de Chiclayo.
Han pasado más de dos meses y no hay ninguna respuesta; por ello, el mismo Enrique Delgado hizo esta denuncia pública y solicitar apoyo para que las autoridades médicas acepten la referencia, ya sea en un hospital de Chiclayo o de Lima.
Según el informe médico, el señor que vive en la Urbanización Popular, en Talara sufrió una insuficiencia cardiaca y una cardiopatía isquémica, y necesita que lo vea el área de Cardiología. Además, recomiendan que debe viajar acompañado, ya que debe estar en observación constante.
"Los tres cardiólogos que me han visto en Piura dieron con la coincidencia que lo mío es cirugía. Entonces, me ha hecho una referencia a Chiclayo", comentó el adulto. Asimismo, dijo que con el correr de las semanas el dolor en su pecho ha aumentado, se cansa más rápido, tiene mareos y no puede estar tranquilo.
"Todas las noches la paso en vela, no puedo dormir nada. Y todavía a mí me han me han hecho que para el mes de noviembre todavía tengo que viajar a Chiclayo, pero yo ya voy a entrar al cuarto mes", agregó el señor, quien señaló que no puede esperar tanto tiempo y pide que aceleren los trámites para que lo revisen.
Por dicha razón, exige a las autoridades que chequeen su caso y que algún hospital que cuente con los especialistas necesarios acepte su referencia para su inmediata atención.
