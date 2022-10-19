Piura: dan cita a paciente de 90 años con cataratas en Hospital de Apoyo de Sullana

El adulto mayor Mario Vásquez Romero, de 90 años, diagnosticado con cataratas y presión del ojo, será atendido hoy lunes en el Hospital de Apoyo II de Sullana, en la región Piura, luego de que su sobrino pidiera ayuda a través del Rotafono de RPP.

Carlos Zavala dijo que, tras la difusión de caso, el Ministerio de Salud le ayudó a gestionar la consulta para su tío, quien necesita una urgente operación a la visión para retirar las cataratas del ojo izquierdo y derecho.

Zavala destacó la importancia del Rotafono de RPP para brindar apoyo a las personas que enfrentan dificultades burocráticas en el sistema de salud.

"Quiero agradecer al Rotafono de Radioprogramas de Perú por haberme ayudado en solicitar una cita médica para mi tío Mario Vázquez Romero allá en Sullana. Se han comunicado conmigo del Ministerio de Salud y están otorgándome la cita para el lunes a las 4:30 de la tarde. Muchas gracias RPP por ayudar a los que más los necesitan", expresó.

Mario Rolando Vásquez Romero, de 90 años, necesita que los médicos evalúen el avance de su tratamiento contra la presión ocular con el fin de que pueda ser operado de cataratas en el Hospital de Apoyo II de Sullana.

Él comentó que en enero de este año su tío fue atendido por los médicos y le dijeron que en dos meses debería sacar otra cita, pero no la encontraba hace tres meses.