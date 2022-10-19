Piura: familia pide equipos especializados para encontrar a hombre que cayó al río

Jhony Gómez se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda y conseguir drones para ubicar a su cuñado, Danny Laurente Damas, quien cayó al río Piura el pasado 17 de marzo, en el distrito de Buenos Aires, provincia de Morropón.

Al promediar las 11:00 a.m., Danny se encontraba a la altura del kilómetro 14 de la Panamericana Norte, cuando él y siete pobladores más escucharon gritos de ayuda. Según la versión de algunos pobladores, había un niño de aproximadamente 12 años que se encontraba en un bote a la deriva y era arrastrado por la corriente.

Danny corrió hacia el río y trató de salvar al niño; sin embargo, la corriente lo arrastró y no se supo más de él. Posteriormente, el niño pudo saltar a una parte más liviana del río y se salvó.