Piura: familia pide equipos especializados para encontrar a hombre que cayó al río

Danny Laurente tiene 43 años, mide 1.62 metros, de contextura regular, nariz recta, ojos castaños oscuros, cabello cano , de tez trigueña.
Jhony Gómez se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda y conseguir drones para ubicar a su cuñado, Danny Laurente Damas, quien cayó al río Piura el pasado 17 de marzo, en el distrito de Buenos Aires, provincia de Morropón.
Al promediar las 11:00 a.m., Danny se encontraba a la altura del kilómetro 14 de la Panamericana Norte, cuando él y siete pobladores más escucharon gritos de ayuda. Según la versión de algunos pobladores, había un niño de aproximadamente 12 años que se encontraba en un bote a la deriva y era arrastrado por la corriente.
Danny corrió hacia el río y trató de salvar al niño; sin embargo, la corriente lo arrastró y no se supo más de él. Posteriormente, el niño pudo saltar a una parte más liviana del río y se salvó.
Danny Laurente tiene 43 años, mide 1.62 metros, de contextura regular, nariz recta, ojos castaños oscuros, cabello cano, de tez trigueña. La última vez que lo vieron, vestía una bermuda, polo y zapatillas.
La familia pide ayuda a las autoridades para que puedan abastecerlos con drones para poder ubicar al cuerpo de Danny e iniciar con las labores de rescate en la zona.
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