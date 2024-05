Piura: paciente necesita ser referida a Lima para ser operada por rotura de aneurisma

Referencia fue denegada

La paciente es natural de la provincia de Talara, Piura. El martes 21 de mayo, sufrió un desmayo en su casa, por lo que fue trasladada hasta el centro de salud II Talara, en donde aseguran que le negaron la atención. Por ello, decidieron llevarla hacia una clínica particular en la que fue evaluada y posteriormente se aconsejó a la familia que la paciente se atienda en el hospital de Sullana.

Fue así como el martes 21 ingresó al nosocomio de Sullana, en donde le realizaron una tomografía cerebral que arrojó una ruptura de aneurisma y hemorragia subaracnoidea, por lo que se indicó que requiere una cirugía con urgencia.

No obstante, el nosocomio no cuenta con los instrumentos adecuados para operar a la paciente, por lo tanto, decidieron referirla al INCN para que sea intervenida por el área de Cirugía Microvascular. Pero el último 24 de mayo el centro de salud especializado negó la referencia por no contar con camas disponibles.

La familia de Nancy se encuentra desesperada, ya que saben que su estado de salud es crítico y solo tienen dos opciones: Que la operen en el INCN o conseguir los implementos necesarios para que sea operada en Sullana, pero esta opción es difícil, ya que no cuentan con los medios económicos necesarios.

Asimismo, los familiares aseguraron que cuando el INCN contestó dio la opción de realizar una tele consulta, pero indican que el hospital de Sullana no ha llenado los formatos necesarios.