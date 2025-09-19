Piura: padre con tumor en la pierna derecha será atendido en el Hospital Regional de Lambayeque

El padre de familia piurano José García Concha, de 36 años, quien ha sido diagnosticado con un tumor en la pierna derecha, será atendido en el Hospital Regional de Lambayeque, luego de que pidiera ayuda a través del Rotafono de RPP.

La Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) informó que, tras las gestiones ante el Hospital Regional de Lambayeque, se logró que se le brinde una cita al paciente en el servicio de Cirugía Oncológica, a fin de evaluar su situación de salud y programen una operación.

José García, natural de Paita, solicitó ayuda al Ministerio de Salud para que le den una cita y pueda iniciar los exámenes prequirúrgicos, a fin de que le extirpen el tumor en el muslo derecho que le impide caminar y trabajar.

En agosto del 2022, José García acudió al Hospital Regional de Lambayeque, donde le practicaron una biopsia y dieron los resultados, pero no podía acceder a una cita para que el médico lo evalúe y ordene una intervención quirúrgica, según informó Diana García, la esposa del paciente.

El padre de familia expresó también su preocupación, ya que el costo de la operación en una clínica supera los 12 mil soles, cantidad de dinero con la que no cuenta.