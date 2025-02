Piura: reportan colapso de desagües en Los Olivos desde hace más de dos días

Olores nauseabundos de las aguas servidas

Los padres de familia están preocupados porque los menores de edad y adultos mayores no pueden hacer sus necesidades con tranquilidad. Además, los olores nauseabundos les afecta bastante y algunas enfermedades pueden brotan entre estas personas que son los que menos resistencias tienen.

Los baños están totalmente colapsados y no pueden ni cocinar sus alimentos por temor a que las aguas sucias salgan de los caños. No pueden lavar sus alimentos y toda la zona huele horrible; por eso, desde hace dos días es insoportable vivir ahí y EPS Grau no acude a sus llamados de auxilio.

Los vecinos de Los Olivos de Piura exigen la presencia inmediata de esta entidad para que revisen el lugar y solucionen lo inmediato; sobre todo, porque el calor que hay es intolerable y todo se mezcla. Ellos piden que al menos EPS Grau se pronuncia al respecto porque no saben hasta cuando estarán en ese estado.