Piura: vecinos del asentamiento humano Almirante Miguel Grau reportan que están sin agua desde el domingo

Vecinos piden solucionar el problema de raíz

Rosa Navarro Yarlequé agregó que hubo problemas entre los vecinos piuranos debido a que no sabían si iban a alcanzar a abastecerse de agua y hubo discusiones entre ellos. Todos se encuentran en una situación muy molesta desde hace días por esta ausencia de agua.

Del mismo modo, expresó su preocupación porque las familias no se pueden asear con normalidad, lavar sus alimentos y ropa, y el agua que trae el camión cisterna no siempre alcanza. Por dicha razón, pidió que arreglen el problema totalmente para que no vuelvan a tener esos percances nuevamente.