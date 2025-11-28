Piura: vigilante con fractura en la pierna izquierda pide urgente operación

Familia pide ayuda para operación del adulto

“Me caí a un abismo de cinco metros de profundidad cuando me dirigía a mi trabajo en Tambopata. He perdido dos dedos de la mano izquierda y tengo quebrada la tibia y el peroné izquierdo”, explicó.

El señor Luis dijo el personal de salud le ha pedido que compre los insumos y materiales médicos para que puedan operarlo, ya que no cuentan con estos.

El paciente hace un llamado al Minsa, pues teme que le den de alta sin que lo hayan operado. “Me están exigiendo comprarlo a fuera y es muy caro, no tengo posibilidades porque soy de condición pobre y si no me opero dentro de 20 días, me van a despedir a mi casa sin operación”, expresó preocupado.