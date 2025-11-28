Piura: vigilante con fractura en la pierna izquierda pide urgente operación

El adulto pide apoyo de las autoridades de salud para que lo operen lo antes posible | Fuente: Rotafono
Luis Quiroz Pinzón, de 60 años, dedicado a la vigilancia en un colegio del distrito de Tambo Grande, necesita una urgente operación de la tibia y peroné izquierdo, luego de que sufriera un accidente de tránsito hace más de 20 días en la región Piura.
Don Luis Quiroz se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda a las autoridades del Ministerio de Salud, a fin de que el Hospital II de Sullana programe su intervención quirúrgica, pues ha perdido dos dedos de la mano izquierda y tiene varias fracturas en su pierna izquierda.
“Me caí a un abismo de cinco metros de profundidad cuando me dirigía a mi trabajo en Tambopata. He perdido dos dedos de la mano izquierda y tengo quebrada la tibia y el peroné izquierdo”, explicó.
El señor Luis dijo el personal de salud le ha pedido que compre los insumos y materiales médicos para que puedan operarlo, ya que no cuentan con estos.
El paciente hace un llamado al Minsa, pues teme que le den de alta sin que lo hayan operado. “Me están exigiendo comprarlo a fuera y es muy caro, no tengo posibilidades porque soy de condición pobre y si no me opero dentro de 20 días, me van a despedir a mi casa sin operación”, expresó preocupado.
