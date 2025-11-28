menu
Piura: vigilante con fractura en la pierna izquierda pide urgente operación

Rotafono de RPP | El señor de 60 años tuvo un accidente hace casi un mes en la región de Piura y necesita una intervención quirúrgica en el Hospital II de Sullana.
| | Laura Urbina Saldaña
El adulto pide apoyo de las autoridades de salud para que lo operen lo antes posible

El adulto pide apoyo de las autoridades de salud para que lo operen lo antes posible | Fuente: Rotafono

Luis Quiroz Pinzón, de 60 años, dedicado a la vigilancia en un colegio del distrito de Tambo Grande, necesita una urgente operación de la tibia y peroné izquierdo, luego de que sufriera un accidente de tránsito hace más de 20 días en la región Piura.

Don Luis Quiroz se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda a las autoridades del Ministerio de Salud, a fin de que el Hospital II de Sullana programe su intervención quirúrgica, pues ha perdido dos dedos de la mano izquierda y tiene varias fracturas en su pierna izquierda. 

Familia pide ayuda para operación del adulto

“Me caí a un abismo de cinco metros de profundidad cuando me dirigía a mi trabajo en Tambopata. He perdido dos dedos de la mano izquierda y tengo quebrada la tibia y el peroné izquierdo”, explicó. 

El señor Luis dijo el personal de salud le ha pedido que compre los insumos y materiales médicos para que puedan operarlo, ya que no cuentan con estos. 

El paciente hace un llamado al Minsa, pues teme que le den de alta sin que lo hayan operado. “Me están exigiendo comprarlo a fuera y es muy caro, no tengo posibilidades porque soy de condición pobre y si no me opero dentro de 20 días, me van a despedir a mi casa sin operación”, expresó preocupado.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Piura sullana rotafono
