Puente Piedra: profesor con enfermedad grave en la pierna pide ayuda para ser atendido

El dolor no le deja trabajar bien

El ciudadano contó que desde hace unos meses viene atendiéndose en el Hospital Luis Negreiros y que lo venían curando, pero una de las que lo atendía le dijo que necesitaba reposo para sanar perfectamente. Sin embargo, el médico que lo atendió no le dio descanso alguno y dijo que su enfermedad era crónica.

Del mismo modo, el docente sostuvo que a pesar de algunas facilidades que le dan en la institución educativa donde trabaja necesita más tiempo para su recuperación. Él enseña en la mañana recientemente, dado que cambiaron el horario; antes repartía clases en la tarde. Por esta razón, no puede ir al centro de salud frecuentemente.

Ante esta situación, el señor de 53 años señaló que necesita contratar a una enfermera técnica particular para que con pastillas y analgésicos no sienta dolor y pueda ir al colegio. Él subrayó que no puede darse el lujo de que le descuenten por llegar tarde o faltar, ya que tiene una pensión de alimentos que pagar y su sueldo apenas le alcanza.