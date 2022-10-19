Puno: madre pide ayuda para trasladar a su bebé de un mes de nacida con mal en el corazón al INSN de San Borja

Isabel Pacori hace un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud para que puedan ayudar a su bebé y puedan trasladarla cuanto antes.
Isabel Pacori López se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y poder trasladar a su hija de un mes de nacida al Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja, a donde fue referida por padecer un mal congénito en el corazón, condición que la mantiene internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Carlos Monge Medrano, en Juliaca, Puno.
Isabel contó que su hija nació por parto de cesárea el pasado 20 de mayo con una cardiopatía compleja en el mencionado centro médico del Ministerio de Salud, lo que hizo que su estado de salud sea delicado.
Las autoridades de salud le indicaron a Isabel que la niña debía ser trasladada al Instituto Nacional de Salud del Niño - San Borja debido a que necesitaba una cirugía a corazón abierto.
Isabel cuenta que su niña ha tenido recaídas y que incluso han conseguido medicamentos para estabilizarla con la esperanza de que el INSN de San Borja pueda aceptar a la menor, pero le indican que no hay camas disponibles.
Isabel Pacori hace un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud para que puedan ayudar a su bebé y puedan trasladarla cuanto antes debido a que temen que su estado de salud se complique.
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