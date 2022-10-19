menu
San Martín de Porres: trasladan al Hospital Loayza a joven con pancreatitis tras pedido de ayuda

Rotafono de RPP | Miguel Salazar ya se encuentra en una cama UCI al cuidado de los especialistas.
| | Laura Urbina Saldaña
Salazar Núñez dijo que su hijo ahora está recibiendo atención médica en una cama UCI en el Hospital Arzobispo Loayza.

Salazar Núñez dijo que su hijo ahora está recibiendo atención médica en una cama UCI en el Hospital Arzobispo Loayza. | Fuente: Rotafono

El joven Miguel Ángel Salazar Reyes, de 25 años, diagnosticado con pancreatitis, ya se encuentra en una cama en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Arzobispo Loayza, del Ministerio de Salud, en Lima, luego de que su padre Miguel Salazar pidiera ayuda a las autoridades a través del Rotafono de RPP.

El señor Miguel Salazar expresó su gratitud por la asistencia brindada en el traslado de su hijo, Miguel Ángel, ya que tras la difusión de su caso en la multiplataforma de RPP, pudieron referir a su hijo de una clínica privada a un hospital público, pues ya no podía pagar los gastos que superaban los 37 mil soles.

“Agradezco al Rotafono de RPP por su apoyo a la ciudadanía. Hace justicia con la gente que a veces tiene los problemas económicos y ha sido para mí una luz de salida”, expresó emocionado.

Salazar Núñez dijo que su hijo ahora está recibiendo atención médica en una cama de la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Arzobispo Loayza, gracias a las gestiones que realizaron los funcionarios del Sistema de Salud Integral (SIS) del Minsa. 

El joven estudiante Miguel Ángel permaneció internado durante más de una semana en una clínica, luego de que sufriera una inflamación aguda del páncreas y taquicardia. 

