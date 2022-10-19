Recién nacida con mal congénito es trasladada al Hospital Almenara de EsSalud

Yenny Oblitas informó que su hija recién nacida fue trasladada del Hospital Regional de Moyobamba, en la región San Martín, al Hospital Guillermo Almenara de Lima para que pueda recibir un tratamiento a la atresia esofágica, una anomalía congénita en el esófago, luego de que pidiera ayuda en el Rotafono de RPP.

La bebé, de apenas cinco seis de nacida, necesita una intervención en la que se pueda conectar su esófago con su estómago y así pueda alimentarse de manera adecuada, es por eso que su madre clamaba ayuda.

La madre de familia confirmó que EsSalud respondió a la solicitud de referencia que hiciera el Hospital Regional de Moyobamba, por lo que su bebita fue evacuada vía aérea a Lima para que reciba la atención especializada.

"Quiero agradecer al Rotafono de RPP por ayudarme en este proceso. Gracias a Dios ya el Hospital Almenara nos aceptó la referencia y hoy día está siendo trasladada para Lima”, expresó Yenny Oblitas.

La señora Yenny Oblitas comentó que dio a luz el seis de agosto en el Hospital de Moyobamba, pese a que este establecimiento no cuenta con los implementos para darle una adecuada atención a la criatura.

También agradeció las gestiones que hiciera personal de Susalud para que su hija fuera atendida en Lima.