Reportan largas filas en las oficinas del Reniec de San Borja y Miraflores [VIDEO]

Cientos de personas en las filas

La mujer manifestó que cuando llegó a las oficinas quiso entrar porque solo tenía que recoger su DNI, pero como no tenía ticket le dijeron que no podía. Por ello, salió a hacer su fila, pero se topó con decenas de personas. Y es que señaló que había 300 personas para recoger su DNI y otras 500 que querían realizar sus trámites respectivos.

En ese sentido, agregó que al no recibir ninguna información de parte del personal de Reniec, pues no saben si se cayó el sistema o por qué las demoras. Por eso, las personas comenzaron a amontonarse, ya que muchos no podrán ser atendidos y esto es lo que más amargura les causa, la incertidumbre.

Lo mismo pasa con la sede de Miraflores y los ciudadanos indican que nadie los ayuda. Es que varios quieren saber si recibirán atención o no, para irse a sus respectivos destinos. Por eso, hacen esta denuncia pública, con el objetivo de que el Reniec se pronuncie al respecto.